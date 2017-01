Nederlandse film scoorde slecht in 2016

In 2016 werden 34,2 miljoen bioscoopkaartjes verkocht, dat is een stijging van 3,7 procent ten opzichte van 2015. Sinds 1967 zijn er in Nederland in één jaar niet meer zoveel kaartjes verkocht voor de bioscopen.

Dat blijkt uit jaarcijfers van Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de bioscopen (NVBF).

De Nederlandse film lijkt niet van die stijging te kunnen profiteren. Vorig jaar koos 12,6 procent van alle bezoekers voor een film van eigen bodem. Dit percentage lag in 2015 op ongeveer 20 procent.

Uitzonderingen vormen titels als Soof 2 (meer dan 500.000 kijkers) en Rokjesdag (400.000 bezoekers). Films als Hartenstrijd (175.000) en Brasserie Valentijn (95.000) hadden echter minder geluk.

Best bezocht

Bridget Jones's Baby was met 1,2 miljoen bezoekers de meest bezochte film in 2016.

Het extra animo voor films in de bioscoop is volgens de sector te verklaren door de sterke internationale titels en investeringen in nieuwe locaties en technieken. Ook zijn veel oude theaters gerenoveerd om aan de eisen van de moderne bioscoopbezoeker te voldoen.

Bovendien werden er meer dan vijftig nieuwe zalen geopend, die in totaal voor zo'n 9.500 extra bioscoopstoelen zorgden.

Programmering

De redenen voor de tanende populariteit van Nederlandse films lijken niet helemaal duidelijk. Danielle Koot, programmeur van Pathé, laat aan NRC weten dat de distributeurs de films beter over het filmjaar zouden moeten uitspreiden.

Volgens producent Frans van Gestel (Publieke Werken) werden in 2016 gewoon te veel Nederlandse films in de bioscoop vertoond. "Zo verwatert het geld, de kwaliteit, de marketing en de aandacht van het publiek. Tien speelfilms per jaar minder zou helpen."

Doreen Boonekamp, directeur van het Filmfonds, lijkt het daarmee eens te zijn en en wil minder films gaan financieren. "We sturen aan op zo'n twintig films."