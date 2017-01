Satirische website The Onion tekent filmdeal met Lionsgate

Wat voor films The Onion voor ogen heeft is niet bekend, meldt The Hollywood Reporter.

"We zijn al een tijd bezig uit te vogelen hoe we de filmindustrie zullen overnemen", maakte plaatsvervangend directeur Kyle Ryan in een reactie bekend. "Met de hulp van Lionsgate zullen we binnen de kortste keren een paar Oscars in de kast hebben staan."

The Onion verscheen decennialang als papieren krant, maar is sinds 2013 alleen nog digitaal actief. Lionsgate is onder andere verantwoordelijk voor filmtitels als The Hunger Games- en The Twilight Saga-reeks.