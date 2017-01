La La Land ontvangt elf nominaties voor Bafta's

Dat meldt de Britse omroep BBC dinsdagochtend. La La Land is onder meer genomineerd voor beste film, beste acteur en beste actrice.

De film, met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrollen, kreeg al diverse filmprijzen en komt ook in aanmerking voor meerdere Oscars. Tijdens de Golden Globe Awards, afgelopen zondag, won de film een recordaantal van zeven Golden Globes.

Arrival

De films Arrival en Nocturnal Animals hebben allebei negen nominaties in de wacht gesleept. De Harry Potter spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them maakt kans op vijf Bafta's.

De Bafta's, kort voor British Academy Film Awards, behoren tot de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Ze worden dit jaar voor de zeventigste keer uitgereikt

De Bafta's worden op zondag 12 februari toegekend. Twee weken later vindt de Oscaruitreiking plaats.