Serie Follow the money opende ogen acteur Thomas Bo Larsen voor crisis

Met Follow the money hoopte schrijver Jeppe Gjervig Gram mensen aan te zetten tot een kritische houding ten opzichte van banken en hebberigheid. Acteur Bo Larsen, bekend van onder meer de film Jagten, speelt in de serie politie-inspecteur Mads. Als inspecteur houdt hij zich bezig met economische misdaden.

"Ik wist heel weinig van de mechanismes in de financiële wereld. Maar we kunnen het ons niet permitteren weg te kijken. Daarvoor heeft de crisis, door het verlies van al die banen, te veel gezinnen beschadigd", vertelt Bo Larsen aan De Telegraaf.

Op de Deense televisie was het tweede deel van de serie al te zien. Het publiek vond het erg spannend, merkte Bo Larsen aan de reacties. "In het zwembad waar ik bijna dagelijks baantjes trek, werd zelfs plots vanaf de andere kant van het bad door een onbekende man geschreeuwd: 'topaflevering gisteren! Maar wat gaat er volgende week gebeuren? Ik moet het weten!'"

De serie gaat niet alleen over economische misdaden, maar behandelt ook het persoonlijke leven van inspecteur Mads. Zo loopt de inspecteur in het tweede deel een posttraumatische stoornis op. Bo Larsen: "Om me goed in te kunnen leven, heb ik uitgebreid gesproken met oorlogsveteranen die in Afghanistan hebben gediend. Het is een meedogenloze ziekte."