Paul Verhoeven wint Golden Globe met Elle

Verhoeven (78) reageerde zichtbaar verrast. "Je sympathiseert niet heel snel met de hoofdrolspeler. Ik bedank de filmpers om met een open-mind naar de film te kijken. Het was fantastisch om met Isabelle (Huppert, red.) te werken."

De Franse actrice Huppert (68) reageerde verrast op haar winst. "Een Franse actrice in een film van een Nederlandse regisseur, ongelofelijk."

Met de film Elle, over een verkrachte vrouw die op zoek gaat naar de dader, wist Verhoeven hoge ogen te gooien. De film is gebaseerd op de roman Oh. Het was lastig om een actrice te vinden voor de film, zei hij in juni tegen NU.nl. Veel actrices vonden de rol te controversieel. "Ik kan met name begrijpen dat agenten en managers zeiden: 'Doe dat nou maar niet. Dat is politiek incorrect.' Hoe die vrouw omgaat met het feit dat ze weet wie de verkrachter is, gaat tegen alle Amerikaanse regels in."

In de categorie beste buitenlandse film waren ook nog Divines (Frankrijk), Neruda (Chili), The Salesman (Iran/Frankrijk) en Toni Erdmann (Duitsland) genomineerd.

Elle was ook ingezonden voor de Oscars, maar haalde de shortlist niet. Die prijzen worden eind februari uitgereikt.

La La Land

De film La La Land met Emma Stone en Ryan Gosling was genomineerd in zeven categorieën en wist ze allemaal te verzilveren. De film was daarmee de grote winnaar van de avond. Gosling (36) wist de prijs voor beste acteur in een komische film te verzilveren, zijn tegenspeelster Emma Stone (28) kreeg de Golden Globe voor beste actrice in een komische film. Ook kreeg de film de prijs voor beste komische film.

Gosling maakte tijdens zijn ontvangstspeech nog een grap over mede-genomineerde Ryan Reynolds. "Het zal niet de eerste keer zijn dat we met elkaar worden verward, maar ik ben de goede Ryan." Hij droeg zijn Golden Globe op aan zijn in april overleden zwager Juan Carlos Mendes, de broer van zijn vrouw Eva Mendes.

La La Land-bedenker Damien Chazelle kreeg de prijs voor beste regisseur. Ook mocht hij de Golden Globe voor beste scenario mee naar huis nemen.

De film ontving aan het begin van de avond al twee muziekprijzen, voor beste titelsong en beste filmmuziek. Die prijzen werden uitgereikt door Sting. La La Land is één van de succesvolste films van de afgelopen jaren bij de Golden Globes.

Moonlight, die in zes categorieën genomineerd was, wist op de valreep toch een Golden Globe te verzilveren; in de categorie beste dramafilm.

Actrice Viola Davis nam zichtbaar emotioneel haar prijs voor beste bijrol in ontvangst voor haar rol in de film Fences; ze was al vier keer eerder genomineerd. Zootopia met Jason Bateman en Idris Elba kreeg de Golden Globe voor beste animatiefilm.

Series

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, de serie over de rechtszaak tegen O.J. Simpson, won zondagavond twee Golden Globes. De serie kreeg de prijs voor beste kortlopende serie en Sarah Paulson voor beste actrice in een kortlopende serie. Ook de series Atlanta en Black-ish vielen in de prijzen.

De Netflix-serie The Crown sleepte twee Golden Globes in de wacht, waaronder die voor beste dramaserie. De serie gaat over het leven van koningin Elizabeth II. Actrice Claire Foy kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in de dramaserie.

Ook de serie Atlanta ontving twee Golden Globes. Bedenker en acteur Donald Glover, ook bekend als muzikant Childish Gambino, nam de prijzen voor beste komische serie en beste acteur in een komische serie in ontvangst.

Prijzen werden zondagavond onder meer uitgereikt door Matt Damon, Reese Witherspoon, Anna Kendrick, Amy Schumer en Steve Carell.

Meryl Streep

Actrice Meryl Streep werd zondagavond extra in het zonnetje gezet. Ze kreeg de Cecil B. DeMille-Award voor haar oeuvre. Davis hield een toespraak voor de 67-jarige actrice. Daarna werd een film met hoogtepunten uit de carrière van Streep getoond.

Streep, die haar stem kwijt was, was zichtbaar geëmotioneerd door het krijgen van de onderscheiding. Ze nam de tijd om in haar toespraak te spreken over het beschermen van de pers, respect en culturele diversiteit. "Disrespect nodigt uit tot disrespect. Geweld nodigt uit tot geweld." Daarna gaf het publiek haar een staande ovatie.

Jimmy Fallon

De populaire Amerikaanse talkshowhost Jimmy Fallon presenteerde de avond voor de eerste keer. Hij begon de avond met een muzikale parodie op de genomineerde film La La Land. Fallon werkte ruim drie maanden aan de parodie. Ook hoofdrolspeler Ryan Gosling en zanger Justin Timberlake kwamen in het filmpje voor.

Fallon begon de show met een zinspeling naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november. "Bij deze awardshow geldt de populaire stem (film met meeste stemmen wint) nog wel", grapte Fallon over de verkiezingen waar de Republikein Donald Trump won vanwege het aantal kiesmannen, maar de Democraat Hillary Clinton meer stemmen kreeg.

Ook maakte hij een grap over Mariah Carey, nadat hij een fout maakte tijdens zijn openingsmonoloog. "Ik denk dat ik ben gesaboteerd", zei hij. Carey zei vorige week dat ze denkt te zijn gesaboteerd tijdens haar mislukte optreden tijdens oudejaarsavond op Times Square in New York.

Er werd ook nog kort stilgestaan bij het overlijden van Debbie Reynolds en Carrie Fisher, Moeder en dochter overleden eind vorig jaar kort na elkaar. Vorige week werden de twee actrices samen begraven.

Amerikanen konden bij zender NBC de show live volgen. In Nederland werd de show vanaf 2.00 uur uitgezonden bij Fox. Het was de 74e keer dat de filmprijzen werden uitgereikt. De Golden Globes worden gezien als een belangrijke graadmeter voor de uitreiking van de Oscars.