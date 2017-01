Documentaire over David Bowie in bioscopen

In onder meer Pathé-vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Rotterdam kunnen bioscoopbezoekers terecht voor de registratie van het concert dat David Bowie in 1973 gaf in het Hammersmith Odeon in Londen.

Het concert bevat klassiekers als Changes, Space Oddity, Time en Suffragette City.

Daarnaast vertonen de bioscopen een dertig minuten durende documentaire over Bowie, inclusief een interview met Woody Woodmansey en Mojo-hoofdredacteur Phil Alexander. Deze documentaire is exclusief voor de bioscoopvertoning opgenomen.

Nederland is volgens Variety een van de Europese landen waar de David Bowie-film wordt vertoond. Behalve in Nederland is de film te zien in Groot-Brittannië, België, Denemarken, Finland, Noorwegen, Spanje, Duitsland en Frankrijk.