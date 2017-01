'Days of our Lives stopt dit jaar'

Dat meldt een bron aan People. Days of our Lives is de langstlopende soapserie ter wereld en wordt uitgezonden door NBC. In 1965 was de eerste aflevering te zien op televisie.

De afgelopen jaren werd de show steeds met één jaar verlengd. Het huidige contract loopt tot en met 2017.

Volgens de bron zouden producenten van de soap andere medewerkers hebben laten weten dat er geen nieuw seizoen komt.

Overstap

De overstap van presentatrice Megyn Kelly, die verhuisde van Fox News naar NBC, zou hiermee te maken hebben. Zij krijgt onder meer een eigen nieuws- en discussieprogramma krijgen op de zender. Volgens ingewijden zou deze show uitgezonden worden op het tijdslot waarop de soap nu te zien is.

De overstap van Kelly komt enkele maanden na het vertrek van voormalig Fox News-topman Roger Ailes. Hij werd door meerdere vrouwen, onder wie Kelly, beschuldigd van seksuele intimidatie.