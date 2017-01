Hugh Laurie en Ralph Fiennes te zien in Sherlock Holmes-komedie

Dit keer wordt een komedie-draai gegeven aan het wereldberoemde verhaal over de Britse detective.

Ferrell en Reilly spelen in Holmes and Watson de hoofdrollen. Verder zijn ook onder meer Kelly Macdonald en Rebecca Nicholson te zien, meldt The Guardian. Het is nog niet bekend welke rollen Laurie en Fiennes gaan vertolken.

De film wordt geregisseerd door Etan Cohen, die eerder meewerkte aan Get Hard.

Fiennes is onder meer bekend van zijn rol als Lord Voldemort in de Harry Potter-reeks. Laurie verwierf grote bekendheid na zijn hoofdrol in de televisieserie House.