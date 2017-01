Bollywood-acteur Om Puri (66) overleden

Dat meldt de BBC. Puri scheidde in 2013 van Nandita Puri en heeft samen met haar een zoon.

Bevriende filmmaker Ashoke Pandit twitterde eerder op de dag al over een hartaanval die Puri zou hebben gehad. "Omji heeft vanochtend een zware hartaanval gehad. We zijn nu bij hem thuis."

Later maakte hij het nieuws bekend dat Puri was overleden: "Verdrietig en geschokt dat de veelzijdige acteur Om Puri jee is heengegeaan na een hartaanval vanochtend. #RIP", schreef hij op Twitter.

Puri is een grote naam in Bollywood. Hij speelde ook mee in diverse Britse en Amerikaanse films zoals Charlie Wilson's War met Tom Hanks en Julia Roberts. In 2014 speelde hij samen met de Britse actrice Helen Mirren in de comedy The Hundred-Foot Journey.