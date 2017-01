Nieuw seizoen Charmed in ontwikkeling

De serie draait om drie zussen die hun magische krachten verenigen om te strijden tegen het kwaad. Er is nog weinig bekend over het nieuwe seizoen behalve dat deze is gesitueerd rond het jaar 1976, meldt Variety.

Onder meer Jennie Urman, bedenker van de serie Jane The Virgin, werkt mee aan het nieuwe seizoen.

The CW ontwikkelt steeds vaker een herstart van een oude populaire serie. Zo komt er een nieuw seizoen van de serie The Lost Boys en maakte de omroep een serie gebaseerd op The Notebook.