Thijs Römer vindt zichzelf een van de beste acteurs van Nederland

In gesprek met Playboy vertelt de acteur dat hij blij is dat hij niet werkt in een vakgebied waar het om ranglijsten gaat. "Of je iemand een goed acteur vindt of niet is natuurlijk heel subjectief. Ik vind Jacob Derwig bijvoorbeeld heel erg goed."

Het trotst is de 38-jarige acteur op zijn rol in de serie Weemoedt. "Omdat ik dat helemaal van de grond af aan heb ontwikkeld en het beter is geworden dan ik ooit had kunnen bedenken. En het minst trots ben ik op de film Ja, ik wil. De uitgangspunten waren heel goed - er zaten goede acteurs in - maar het is gewoon niet gelukt."

Volgens Römer kunnen alle ingrediënten nog zo goed zijn: het hoeft geen garantie te zijn dat de film dat ook is. "Ik vind het zo’n lelijke film geworden… Ik geneer me er echt een beetje voor."