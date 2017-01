Recensieoverzicht: Gameverfilming Assassin's Creed verdeelt recensenten

Trouw - Vier sterren

"Kurzel (regisseur, red.) is terughoudend met tijdsprongen en misschien is dat voor sommige fans teleurstellend. Maar het voorkomt dat de film een actievehikel wordt dat het onvermijdelijk aflegt tegen het razende tempo en de sensatie in de games. Kurzel zet vooral in op sfeer - veel blauw en duisternis - en laat eigenlijk de essentie van de games zien, waarin je voor geheime missies onophoudelijk door de straten en over de daken van oude steden rent: beweging. Klinkt het verhaal vergezocht? Dat is het ook. Maar het smaakt naar meer en dat was precies de bedoeling."

NRC Next - Twee sterren

"De sterrencast van Assassin's Creed doet haar uiterste best om het scenario gebaseerd op de populaire computergame-reeks overtuigend te brengen. Michael Fassbender schuimbekt manisch als hij voor de zoveelste keer de herinneringen van een 15de-eeuwse voorouder beleeft, Marion Cotillard spreekt iedere zin uit alsof ze op het punt staat in huilen uit te barsten. Het blijkt niet voldoende. (...) Assassin's Creed is als kijken naar een kennis die gamet. Je hoopt stiekem dat-ie snel sneuvelt zodat je de controller kunt overnemen."

Volkskrant - Drie sterren

"Regisseur Justin Kurzel, die Fassbender en Cotillard eerder regisseerde in Macbeth (2015), benaderde Assassin's Creed als combinatie van twee verschillende genres: sciencefiction-avontuur en vechtepos. Aanvankelijk een prima aanpak. (...) Probleem is dat de film nooit echt landt; noch in de wereld van toen, noch in die van nu. (...) Zelfs met deze sterrencast blijkt de finale een anticlimax."

AD - Drie sterren

"Aanvankelijk is de actiefilm Assassin's Creed behoorlijk verwarrend voor de kijkers die nog nooit een blik hebben geworpen op het gelijknamige computerspel. (...) In zijn dubbelrol als Lynch/Aguilar is Fassbender geloofwaardig in het stuntwerk, waarvoor zo min mogelijk computers zijn gebruikt. Of de film net zo succesvol zal zijn als de bron - van het computerspel zijn al diverse vervolgdelen gemaakt, alsmede boeken en strips - is afwachten."

De Telegraaf - 2,5 sterren

"Is-ie dan eindelijk daar, een goeie game-verfilming? Assassin’s creed zit vol vermakelijke actiescènes en mooie panoramashots, maar als geheel stelt de bioscoopbewerking van Ubisofts spellenreeks toch teleur. (...) De film van regisseur Justin Kurzel (Macbeth) zit vol topacteurs. Zo heeft Charlotte Rampling een (veel te) kleine rol. De voor de game zo typische dodemanssprong, de leap of faith, ontbreekt niet en strak gechoreografeerd wapengekletter evenmin. Maar zelfs Fassbender weet de vloek die op game-bewerkingen rust niet te verbreken met deze vlees noch vis-verfilming."