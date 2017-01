James Van Der Beek speelt fictieve versie van dj Diplo in nieuwe serie

Volgens Deadline kruipt Van Der Beek zelf in de rol van de dj, die in het echt Thomas Wesley Pent heet. Diplo is verantwoordelijk voor vele recente hits en is onder meer bekend van zijn werk met artiesten als Justin Bieber en Madonna.

De serie moet het verhaal vertellen van een dj die met gemak 60.000 mensen op de dansvloer krijgt, maar zich weinig raad weet tijdens persoonlijk contact met mensen. Het verhaal moet de nodige gelijkenissen hebben met het echte leven van Diplo.

"De show neemt zichzelf niet te serieus, maar krijgt geen cynische toon", aldus Van Der Beek, die in de jaren negentig bekend werd door zijn rol als Dawson Leery in de dramaserie Dawson's Creek.

Promotievideo

What Would Diplo Do? is afgeleid van een online promotievideo voor een concertreeks van de dj. Hierin nam de 39-jarige acteur ook de rol van Diplo op zich. Dit gebeurt met een grote knipoog naar het luxe leven van de dj.

Vooralsnog zijn er zes afleveringen van de serie besteld. Deze moeten later in 2017 op de Amerikaanse televisie uitgezonden worden.