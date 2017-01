'Meg Ryan heeft hoofdrol in nieuwe televisieserie'

Mocht Ryan de rol aannemen, is het volgens Variety voor het eerst in dertig jaar dat ze een grote televisierol weet te bemachtigen.

De film en de serie gaan over een moeder wier kinderen allen het huis verlaten hebben. Om het 'lege nest gevoel' van zich af te schudden besluiten zij en haar echtgenoot naar Parijs af te reizen. Daar komen ze er achter dat de reis niet is wat ze voor ogen hadden.

Ryan speelde hoofdrollen in films als When Harry Met Sally en You've Got Mail en was later te zien in kleine bijrollen in series als Web Therapy.