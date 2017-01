Quality Time maakt kans op Tiger Award

Quality Time gaat in première op het filmfestival en is de enige film van een Nederlandse maker die dit jaar kansmaakt op de Hivos Tiger Award.

Quality Time bestaat uit vijf korte verhalen over mannen in de dertig die zich door het leven worstelen en de relatie met hun bezorgde ouders. Bakker maakt in de film gebruik van uiteenlopende vertelvormen om de absurditeit van ons bestaan te weerspiegelen.

Bioscopen

De hoofdrollen zijn voor Noël Keulen, Giulio D’Anna, Thomas Aske Berg, Steve Aernouts, Anneke Blok, Michiel Romeijn, Laura Wentink en Guido Pollemans. Filmdistributeur September Film brengt Quality Time in het voorjaar uit in de Nederlandse bioscopen.

Het IFFR vindt plaats van 25 januari tot en met 5 februari. In de competitie voor opkomend filmtalent zijn in totaal acht films opgenomen. Aan de Hivos Tiger Award is een geldprijs van 40.000 euro verbonden.