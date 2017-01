Ridley Scott vindt verhaallijnen superheldenfilms slecht

"Het is totaal niet mijn genre", zegt Scott in gesprek met Digital Spy.

Dat zijn beroemde film Blade Runner (1982) veel overeenkomsten toont met superheldenfilms die vandaag de dag worden uitgebracht, kan de Brit echter niet ontkennen. Al ziet Scott, die meerdere Oscar-nominaties op zijn naam heeft staan, een groot wezenlijk verschil.

"Het is een duister verhaal dat zich afspeelt in een onwerkelijke wereld. Je zou met alle gemak Superman of Batman in die setting kunnen plaatsen, met de uitzondering dat ik ook nog eens met een supergoed verhaal op de proppen kom. In tegenstelling tot helemaal geen verhaal."

'Slecht'

"De huidige staat van film is sowieso erg slecht", besluit de filmmaker zijn kritische relaas.

Scott bevindt zich op dit moment in de afrondende fase van zijn nieuwe film Alien: Covenant. Het is het zesde deel in de wereldberoemde Alien-reeks.