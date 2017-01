Filmmaatschappij Warner Bros overweegt Brexit-film

Banks investeerde een groot deel van zijn persoonlijke fortuin in de campagne voor de Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europse Unie.

Volgens zijn woordvoerder hebben meerdere Hollywood-prominenten interesse in zijn memoires, zo meldt The Guardian.

In zijn dagboek vertelt de zakenman openhartig over de grote campagne die hij via sociale media opzette. Tactieken zoals praten met Trump, maar ook het organiseren van een popconcert komen langs.

Nigel Farage

Aan het einde van deze maand zal Warner Bros met Arron Banks in gesprek gaan over een mogelijke film. Ook Nigel Farage, de UKIP-leider die fanatiek streed voor een Brexit, is hierbij aanwezig.

Tim Farron, leider van de liberale partij Liberal Democrats, vindt het onbegrijpelijk dat filmmakers overwegen The Bad Boys of Brexit te verfilmen. "Ze hebben vast te veel gedronken tijdens een kerstfeest, als ze denken dat dit een goed idee is", meldt de Britse krant.