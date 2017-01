Vandaal verandert beroemde Hollywood-teken in 'Hollyweed'

In november werd een voorstel om recreationeel wiet te mogen gebruiken goedgekeurd, vanaf 1 januari 2018 mag wiet voor recreationeel gebruik legaal worden verkocht. De politie spreekt van een Nieuwjaars-grap.

Een persoon klom de heuvel op en plaatste zeilen over de twee o's om ze te laten lijken op e's, zegt een woordvoerder tegen The Hollywood Reporter. De gebeurtenis is vastgelegd op camera's en de politie onderzoekt de zaak.

Het is niet voor de eerste keer dat vandalen het beroemde Hollywood-teken aanpakken. In 1923 werd 'Hollywood' ook al een keer veranderd in 'Hollyweed'. Toen de paus Los Angeles bezocht in 1984 werd één l afgeplakt, zodat er 'Holywood' stond.