M*A*S*H-acteur William Christopher (84) overleden

Christopher werd in de jaren zeventig bekend door zijn rol als Father John Mulcahy in de serie M*A*S*H, die hij in ruim tweehonderd afleveringen speelde.

Hij speelde dezelfde rol ook in het vervolg After Mash. Ook was hij te zien in Good Times en Heaven Sent. M*A*S*H gaat over de gebeurtenissen van de medewerkers van een mobiel ziekenhuis tijdens de Koreaanse Oorlog. De serie liep van 1972 tot 1983.

De acteur was al langere tijd ziek. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.