Disney-tekenaar Bambi overleden

Het Walt Disney Museum meldde zaterdag diep geraakt te zijn door het overlijden van Wong. De tekenaar was 106.

Als Aziatische immigrant had Wong veel te maken met racisme. Daardoor was lange tijd na het uitkomen van Bambi niet bekend dat hij de film over het legendarische hertje had vormgegeven. Pas in 2001 werd Tyrus Wong uitgeroepen tot 'Disney Legende'.

Kort na het uitkomen van Bambi werd Wong ontslagen bij Disney in de nasleep van een grote staking van de tekenaars, waaraan hij zelf niet had meegedaan maar waardoor de arbeidsverhoudingen ernstig waren verstoord.

Later werkte Wong als tekenaar voor Warner Brothers. Ook tekende hij kerstkaarten voor Hallmark en beschilderde hij vliegers.