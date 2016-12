Jeroen van Koningsbrugge was 'even boos' om geen nominatie Gouden Kalf

"Voor die rol heb ik alles opzij gezet", vertelt de 43-jarige acteur, zanger en presentator in Vijf Jaar Later.

"Als ik ooit een nominatie voor een rol verdiende, was het voor deze. In die film speelde ik zo'n ander personage dan dat ik ben. Toen ik hoorde dat ik geen Gouden Kalf-nominatie kreeg, werd ik stil. Ik was even boos."

"Die kant kende ik niet van mezelf", legt hij uit.

Afgunst

Vrienden van Van Koningsbrugge zeiden dat dit kwam door afgunst. "Dat vond ik wat extreem. Ik denk zelf dat het komt omdat ik zoveel verschillende dingen doe. Of misschien ben ik niet goed genoeg in hun ogen. Al heeft niemand dat ooit tegen me gezegd. Ik heb besloten er niet te veel energie in te steken."

De acteur en presentator laat in het gesprek met Jeroen Pauw weten dat veel mensen slechts één kant van hem kennen.

"Iemand van het Filmfonds wilde mij niet voor de hoofdrol in De Surprise. Ze liet weten zichzelf liever op te hangen dan dat ik de rol ging spelen. Later bleek dat ze me alleen uit Ik Hou Van Holland kende. Waarschijnlijk had ze nog nooit een aflevering van Draadstaal gezien."