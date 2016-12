Reese Witherspoon en Matt Damon gaan Golden Globes presenteren

Zelf ontvingen Witherspoon en Damon ook al diverse Golden Globes. Damon het meest recent voor zijn rol in The Martian en Witherspoon in 2006 voor haar rol in Walk The Line.

Ook Anna Kendrick en Steve Carell reiken een aantal prijzen uit. Jimmy Fallon, bekend van The Tonight Show, zal de gastheer van de avond zijn.

De Golden Globes zijn prijzen voor zowel films als series en gelden ook wel als graadmeter voor de Oscars.

De musicalfilm La La Land heeft de meeste kans om een prijs te winnen. Deze film is genomineerd in zeven verschillende categorieën.