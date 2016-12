Lindsay Lohan heeft scenario bedacht voor Mean Girls 2

"Ik ben zo hard aan het proberen een Mean Girls 2 van de grond te krijgen", vertelt de 30-jarige actrice tijdens een live-Facebooksessie bij CNN.

"Het ligt niet in mijn handen", gaat ze verder. "Ik weet dat Tina Fey en Lorne Michaels en iedereen bij Paramount heel druk zijn. Maar ik blijf proberen het te forceren tot het zover is."

Synopsis

"Ik zou heel graag Jamie Lee Curtis en Jimmy Fallon in de film willen en ik heb al een synopsis geschreven", zegt de actrice. De twee acteurs zitten niet in de komedie uit 2004. "Ik heb alleen een reactie nodig."

Lohan speelde in Mean Girls een meisje dat is opgegroeid in Afrika en na jaren van thuisonderwijs wordt geconfronteerd met de harde wereld van de tienermeisjes op haar nieuwe middelbare school. De filmhit is geschreven door Tina Fey.