Hoofdrol voor Ryan Gosling in biopic over Neil Armstrong

De geruchten hierover gingen al ruim een jaar rond, maar nu is Gosling officieel gestrikt voor de rol, meldt The Hollywood Reporter.

Gosling werkt voor First Man opnieuw samen met regisseur Damien Chazelle, waarmee hij dit jaar ook La La Land uitbracht. Deze film gooit hoge ogen bij publiek en critici en maakt kans op zeven Golden Globes.

First Man vertelt het levensverhaal van Armstrong. Armstrong was gevechtspiloot in de Tweede Wereldoorlog en werd in de jaren daarna astronaut bij NASA. In 1969 werd hij de eerste mens die voet op de maan zette.