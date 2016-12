Recensieoverzicht: 'Onze Jongens is Nederlandse versie Magic Mike'

De Volkskrant - Twee sterren

"Onze jongens laat zich kijken als een brutale, expliciete en letterlijke nabootsing van bewezen succesvolle reclames, videoclips en filmscènes. De botte, Hollandse openheid waarmee dat gebeurt maakt hem op zijn eigen manier sympathiek. Toch valt die methode niet te verwarren met kwaliteit. Bakkum heeft natuurlijk charisma en een goeie kop, maar kan zich als acteur niet meten met Channing Tatum, hoofdrolspeler van Magic Mike. Het gebrek aan eigen ideeën, aan overtuigend spel ook, is op den duur voelbaar."

De Telegraaf - Anderhalve sterren

"Niks mis met platte humor, niks mis met strippers en niks mis met Bakkums body. Waar het fout gaat is met de grove onderschatting van het publiek. Dat hoeft niet alles uitgespeld te krijgen. Ook vrouwen die in de film genieten van een stripact, worden letterlijk dom genoemd. Beledigingen die je niet wegtovert met een glitterstring."

Het Parool - Drie sterren

"Johan Nijenhuis doet geen enkele moeite om zijn inspiratiebron te verhullen. Dit is de Nederlandse versie van Magic Mike, niets meer, niets minder. Veel mannelijk bloot, bij elkaar gehouden door een quasiserieus verhaal over de sociale positie van de strippers. (...) Als acteur valt Bakkum wel door de mand wanneer hij tegen het slot een ommezwaai in zijn personage moet bewerkstelligen. Zwoel kijken terwijl hij ijs uit de navel van zijn vriendinnetje slurpt, gaat hem echter prima af."

AD - Drie sterren

"Slimme keus van regisseur Johan Nijenhuis om multitalent Jim Bakkum te strikken voor de hoofdrol van zijn romantische stripperkomedie. De acteur heeft een goede kop én aantrekkelijk gespierd lijf. (...) Hoewel de meeste stripscènes bijna vulgair zijn, is het fris om eens de man in de rol van seksueel object te zien. De nieuwste Nijenhuis (Rokjesdag) is geen The Full Monty, toch doen deze sexy, uit de klei getrokken heren het niet verkeerd."

Trouw - Twee sterren

"Met Bakkum en zijn getrainde torso aan het roer ontstaat een familiedrama dat met krakkemikkige dialogen de durf ontbeert om echt grappig of sexy te zijn: mannenbasten die in slow motion worden natgespoten kennen we wel uit commercials. 'Onze jongens' is vooral een zachtmoedig drama over vaders en zonen en goeiige mensen die vergevingsgezind proberen te zijn. Daarvoor kunnen ze hun hemd net zo goed aanhouden."