Actrice Debbie Reynolds (84) overleden kort na dood dochter Carrie Fisher

De zoon van de 84-jarige actrice, Todd Fisher, laat in een reactie weten dat zijn moeder zwaar aangeslagen was door de dood van Carrie Fisher. "Ze wilde bij Carrie zijn."

Reynolds werd woensdagavond (Nederlandse tijd) naar het ziekenhuis gebracht met verschijnselen van een beroerte. De doodsoorzaak is echter niet bevestigd. De actrice was eerder op de dag bezig met het regelen van de begrafenis van haar dochter Carrie Fisher die dinsdag 27 december overleed.

De 84-jarige actrice werd in 1952 bekend door haar rol in de film Singin' in the Rain en The Unsinkable Molly Brown en speelde later onder andere de moeder van Grace in de serie Will & Grace. In 2014 ontving ze een 'Lifetime Achievement Award' van het Screen Actors Guild.

Kinderen

Reynolds kreeg samen met zanger Eddie Fisher twee kinderen: dochter Carrie en zoon Todd. De zanger verliet haar in 1959 voor Elizabeth Taylor. In een interview in 1990 vertelde de actrice daarover dat haar carrière haar troost had geboden.

"Ik heb geen enkele spijt van mijn carrière. Ik ben vooral heel blij dat ik er een heb. Mijn carrière is altijd bij me gebleven. Mijn huwelijk eindigde, maar mijn werk bleef. Het gaf me plezier in het leven. Het liet me reizen en ik ontmoette fantastische, grappige mensen."

Broadway

Het grootste deel van haar carrière was Reynolds niet te zien in films, maar stond ze op Broadway in musicals en theaterstukken. Ook werkte ze mee aan verschillende shows in Las Vegas.

Later speelde de actrice veel in televisieseries. In 1969 kreeg ze haar eigen serie, The Debbie Reynolds Show, die eindigde na een seizoen.