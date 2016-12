Carrie Fisher te zien in volgende Star Wars

De opnames voor het achtste deel van de Star Wars-saga zijn in juli afgerond. De sciencefictionfilm zit momenteel in postproductie en verschijnt eind 2017 in de bioscoop.

Bronnen laten Variety weten dat Fisher al haar scenes succesvol heeft afgerond. Producenten Disney en LucasFilm hebben daardoor nog even de tijd een verhaallijn te bedenken voor het negende deel van Star Wars.

De actrice had een contract voor nog een optreden als de populaire Leia in Star Wars Episode IX, waarvan de opnamen in 2018 beginnen. Disney en LucasFilm hebben nog niet gereageerd op vragen over hoe ze omgaan met het wegvallen van Fisher.

Naast Star Wars acteerde Fisher in de serie Catastrophe, waarvan de opnamen voor het derde seizoen in augustus zijn afgerond. Ook de producenten van deze serie hebben nog niet laten weten hoe ze het komende seizoen omgaan met de dood van de actrice.