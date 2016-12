Star Wars-actrice Carrie Fisher (60) overleden

Dat meldt People op basis van een verklaring van Billie Lourd, de dochter van Fisher.

"Met groot verdriet laat Billie Lourd weten dat haar liefhebbende moeder om 08.55 uur is overleden", staat in de verklaring. "De hele wereld hield van haar en ze zal gemist worden. De familie is dankbaar voor alle steunbetuigingen."

Fisher kreeg vrijdag een hartaanval in een vliegtuig toen ze onderweg was van Londen naar Los Angeles. Een arts die aan boord was verleende eerste hulp, waarna ze werd opgenomen in een ziekenhuis. Daar overleed Fisher dinsdagochtend (lokale tijd).

Fisher werd bij het grote publiek echt bekend toen ze in de huid van Princess Leia kroop in de oorspronkelijke Star Wars-trilogie. Vorig jaar was ze te zien in de zevende Star Wars-film, The Force Awakens.

Haar doorbraak in Hollywood beleefde Fisher echter in 1975 met een grote rol in de komedie Shampoo. Verder had ze rollen in films als The Blues Brothers, Hannah and her Sisters en When Harry met Sally.

Paul Simon

Naast haar werk op het witte doek wist Fisher ook geregeld met privézaken het nieuws te halen. Zo was ze tussen 1977 en 1984 samen met zanger Paul Simon, met wie ze in 1983 trouwde. In de tussentijd had ze een affaire met de Canadese acteur Dan Akroyd. Met talentscout Bryan Lourd kreeg ze in 1992 haar enige kind, dochter Billie Lourd.

In 2005 kwam Fisher negatief in het nieuws nadat lobbyist Gregory Stevens dood in haar huis werd gevonden. Volgens de officiële verhalen heeft hij een hartstilstand gehad, maar in het roddelcircuit werd al snel gesproken over een overdosis.

Overlijdensbericht

Fisher was vorige week bezig met de promotie van haar nieuwe boek, The Princess Diarist, waarin ze onder meer schrijft dat ze tijdens de opnamen van de eerste Star Wars-film een kortstondige romance beleefde met Harrison Ford.

In 2008 kwam ook een boek uit van de actrice, genaamd Wishful Drinking. Daarin beschreef Fisher een gesprek met Star Wars-bedenker George Lucas over haar Princess Leia-outfit.

"George kwam op de eerste dag van het filmen naar me toe, keek naar m'n jurk en zei: je kunt geen beha dragen onder die jurk. Dus ik vroeg waarom niet. Zegt hij: omdat in de ruimte geen ondergoed wordt gedragen."

Later kwam Lucas opnieuw terug op het onderwerp. "Je gaat de ruimte in en wordt gewichtloos. Je lichaam zet vervolgens uit, maar je beha niet. Dus eigenlijk word je gewurgd door je eigen beha."

Fisher vertelt vervolgens dat deze informatie zou moeten terugkomen in haar overlijdensbericht. "Ik vertel mijn jongere vrienden dat het bericht, ongeacht hoe ik ga, moet beschrijven dat ik ben verdronken in het maanlicht, gewurgd door mijn eigen beha."