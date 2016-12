'Toni Erdmann en La La Land beste films 2016'

De twee titels kregen de meeste punten na een stemming onder 104 Nederlandse critici. Dat heeft de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) dinsdag bekendgemaakt.

Toni Erdmann en La La Land werden de afgelopen maanden al met diverse prijzen bekroond.

De beste Nederlandse film van het jaar is volgens de filmjournalisten boekverfilming Tonio van Paula van der Oest. Het drama, gebaseerd op het autobiografische boek van A.F.Th. van der Heiden, vertelt over het rouwproces van twee ouders (Pierre Bokma en Rifka Lodeizen) na de dood van hun zoon.

Op de tweede en derde plaats eindigen twee documentaires: De Kinderen van Juf Kiet (over een Brabantse docent die lesgeeft in een klasje met migrantenkinderen) en Strike a Pose (over een groep achtergronddansers van Madonna).

Het is de veertiende keer dat de Nederlandse filmpers de beste film van het jaar kiest. De afgelopen jaren sleepten Son of Saul(2015), Boyhood (2014), La Grande Bellezza (2013) en Amour (2012) de titel in de wacht.