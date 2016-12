Royle Family-actrice Liz Smith (95) overleden

Smith, wiens echte naam Betty Gleadle luidde, was voor veel fans van de serie een van de favoriete personages. Ook speelde ze in de populaire serie The Vicar of Dibley, waarin ze de rol van Letitia Cropley vertolkte.

In Nederland werd The Royle Family door de VPRO uitgezonden. Later was de serie ook enige tijd te zien op Humor TV 24.

Smith bleef tot op hoge leeftijd acteren, maar na een aantal hersenbloedingen in 2013 besloot ze op 90-jarige leeftijd definitief met pensioen te gaan.