Rogue One domineert bioscopen tijdens feestdagen

De film speelt zich af vóór het vierde deel in de reeks, A New Hope, en vertelt hoe de rebellen aan de blauwdruk voor het vernietigingswapen Death Star komen. Wereldwijd heeft Rogue One al bijna een half miljard dollar opgeleverd.

Ook de sf-film Passengers en de animatiefilms Sing en Vaiana trekken over de hele wereld volle zalen.

In Nederland doen verder Soof 2, het vervolg op de romantische komediehit met Lies Visschedijk, en de musical La La Land het opvallend goed.

De Kerstvakantie is traditioneel een drukke periode voor de bioscopen. Woensdag gaat er in Nederland maar één grote nieuwe film in première, de romantische komedie Onze Jongens van regisseur Johan Nijenhuis.