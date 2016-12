Tina Fey maakt verfilming van waargebeurd kerstverhaal

Jim Glaub en Dylan Parker, de initiatiefnemers van de actie, lieten donderdag in Good Morning America weten dat Fey het script van de film zal schrijven.

Het koppel woonde in de wijk Chelsea in New York en ontving op dat adres al jarenlang brieven die gericht zijn aan de kerstman.

In 2010 groeide dat aantal zo enorm dat zij besloten om de brieven van antwoord te voorzien. Hierbij riepen zij de hulp in van vrienden, familie en mensen op sociale media. De meeste hulp is vergaard via hun Facebookpagina.

Inmiddels wonen de twee in Londen, maar laten ze de brieven naar hun nieuwe adres verschepen.

Film

"We hadden het hele tijd het gevoel alsof we ons in een film bevonden, en nu werken we met Tina Fey om een film te maken", laat Glaub over de samenwerking weten in de Amerikaanse talkshow.

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.

Fey is de bedenker van de succesvolle komedieseries 30 Rock en Unbreakable Kimmy Schmidt. Ook schreef ze de film Mean Girls, de film uit 2006 waarin Lindsay Lohan een hoofdrol speelde.