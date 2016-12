Deze kerstfilms- en programma's kun je deze Kerst op televisie zien

Zaterdagavond (kerstavond)

Publieke omroep

The Messiah - NPO 2, 20.25 - 23.00 uur

De EO zendt op kerstavond een registratie uit van The Messiah. Het kerstoratorium van Georg Friedrich Händel wordt uitgevoerd door het orkest en koor van Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden. Het team werkte dit jaar ook samen bij The Passion.

Kasper en de kerstengelen - NPO 3, 13.30 - 15.10 uur

In deze kinderfilm wil Kasper astronaut worden om ruimtereizen te maken. Hij verhuist van de stad naar het platteland, maar terwijl de rest van zijn familie dit een goed idee vindt, kan Kasper zijn draai niet vinden. Hij ontdekt de engelen Ava en Zazu, die de weg naar huis zijn kwijtgeraakt. Kasper gaat ze helpen om thuis te komen.

Ontknoping Serious Request - NPO 3, 19.30 - 21.40 uur

De hele week hebben dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende niets gegeten voor het goede doel. Ze zaten opgesloten in het Glazen Huis en draaiden de hele week liedjes tegen betaling. Zaterdagavond wordt het definitieve bedrag bekend.

Commerciële zenders

All You Need is Love kerstspecial - RTL 4, 20.00 - 23.00 uur

Met deze kerstspecial reist Robert ten Brink de wereld af om families en geliefden met elkaar te herenigen. Deze mensen brengt hij samen in de studio in Hilversum. De show zorgt ieder jaar weer voor hoge kijkcijfers.

Arthur Chrismas - RTL 5, 20.00 - 22.00 uur

Deze animatiefilm uit 2011 gaat over het mysterie van de kerstman, die in één nacht iedereen cadeautjes brengt. De film gaat over een vreemde familie en Arthur, die voordat kerstochtend aanbreekt moet zorgen dat alle mensen hun presentjes hebben. Aan de film werkten James McAvoy, Hugh Laurie en Bill Nighy mee.

A Royal Christmas - Net 5, 20.25 - 22.10 uur

De Amerikaanse roman gaat over een jonge vrouw die erachter komt dat haar nieuwe verloofde een prins blijkt te zijn. Tijdens de kerstdagen met zijn familie moet ze erg haar best doen om een goed voetje te halen bij haar schoonmoeder.

Zondag (Eerste Kerstdag)

Publieke omroep

Kersttoespraak Koning - NPO 1, 13.00 - 13.10 (ook te volgen op RTL 4 en SBS 6, op NPO 2 met gebarentolk)

De koning houdt zondagmiddag zijn jaarlijkse kersttoespraak. De toespraak is al enkele dagen voor uitzending opgenomen.

A Christmas Evening with Trijntje - NPO 2, 19.30 - 20.20 uur

Zangeres Trijntje Oosterhuis ziet dit jaar haar droom uitkomen: een theatertour met Kerst. "December is een feestmand die voor mij altijd een geweldige sfeer met zich meebrengt", aldus de zangeres. In deze registratie van haar concert zingt Oosterhuis akoestisch verschillende kerstliedjes, zoals Have Yourself a Merry Little Christmas en Let It Snow.

Kerstfeest op de Dam - NPO 1, 20.20 - 21.45 uur

Het begint een jaarlijkse traditie te worden: het kerstfeest op de Dam in Amsterdam. Dit jaar treden onder meer Shirma Rouse, Jim Bakkum, Trijntje Oosterhuis en Brownie Dutch op. Met het publiek zingen ze diverse kerstliedjes. Bert van Leeuwen praat de EO-show aan elkaar.

Commerciële zenders

Midden in de Winternacht - NET 5, 9.20 - 10.55 uur

Een week voor Kerst ziet Max een eland door het dak van de schuur vallen. Eland Moos blijkt te kunnen praten en in dienst te zijn van de kerstman. In deze Nederlandse film uit 2013 spelen Derek de Lint, Jelka van Houten en Arjan Ederveen.

The Polar Express - NET 5, 10.55 - 12.45 uur

Een jongetje wordt uitgenodigd om met de 'Polar Express' op reis te gaan naar de Noordpool. In de trein zitten nog meer kinderen die zijn uitgenodigd om naar de werkplaats van de kerstman te gaan.

The 12 Dogs of Christmas - RTL 8, 12.45 - 14.40

Deze film bevat alle ingrediënten voor een geschikte kerstfilm: honden, jonge kinderen en een goed verhaal. De vader van de twaalfjarige Emma is werkloos, waardoor zij en haar vader uit huis worden geplaatst. Emma wordt bij haar tante geplaatst, waar ze niet welkom is. De burgemeester van de stad wil een wet tegen honden invoeren. Beide komen elkaar tegen op straat.

Nick & Simon Live in Ahoy: I'm dreaming of a white Christmas - SBS 6, 16.30 - 18.00 uur

De registratie van het kerstconcert dat Nick & Simon in december in Ahoy gaven.

Snow Dogs - SBS 6, 18.00 - 20.00 uur

Tandarts Ted Brooks uit Miami hoort dat zijn biologische moeder is overleden en dat hij in haar testament is opgenomen. Hij reist naar Alaska in de hoop geld te erven, maar erft een team sleehonden.

A Dennis the Menace Christmas - Veronica, 18.15 - 20.00 uur

Het is de eigentijdse versie van A Christmas Carol: Mr. Wilson is een gierige man die geen moeite doet om vriendelijk te zijn. Het jongetje Dennis probeert hem op een andere gedachte brengen.

The Santa Clause 1 én 2 - SBS 6, 20.00 - 00.05 uur

De beroemde Santa Clause-films zijn al jaar en dag een traditie rond de Kerst. De beroemde films met Tim Allen gaan over Scott, die de rol van kerstman moet overnemen wanneer de 'echte' kerstman door zijn dak viel. Scott en zijn zoon Charlie haasten zich naar de Noordpool en moeten daar de verantwoordelijkheden van de kerstman zien over te nemen.

Matilda - RTL 4, 20.00 - 22.00 uur

De klassieker Matilda gaat over het gelijknamige meisje, die al op jonge leeftijd erg slim is. Haar gemene gezin geven daar echter niet om, en vinden het gek dat ze continu in de boeken zit. Ze wordt naar een school gestuurd, waar ze erachter komt dat ze magische krachten bezit. Die krachten gebruikt ze tegen haar schoolhoofd en familie.

Home Alone - RTL 8, 20.00 - 22.05 uur

Het is een traditie, die RTL ook dit jaar weer voortzet: Home Alone-films. Zondagavond zendt RTL 8 het eerste deel uit, waarin de wereld voor het eerst kennismaakte met de achtjarige Kevin McAllister. McAllister wordt per ongeluk alleen gelaten door zijn ouders, die op vakantie zijn naar Frankrijk. Hij moet zichzelf zien te beschermen tegen inbrekers, en bedenkt hier creatieve manieren voor.

Fred Claus - Veronica, 22.00 - 00.15 uur

Waar de kerstman wereldberoemd is, zijn minder mensen bekend met zijn broer Fred. De twee zijn elkaars tegenpolen, waardoor een probleem ontstaat als Fred noodgedwongen naar de Noordpool moet verhuizen.

Bad Santa - RTL 7, 22.10 - 00.15 uur

Deze film uit 2003 met in de hoofdrollen Billy Bob Thornton, Brett Kelly en Tony Cox is geen vreemde kerstklassieker meer. Willie (Thornton) is een oplichter en vormt met de lilliputter Marcus een duo met de bedoeling om mensen te bestelen. In 2016 is een vervolg gemaakt op de film.

Maandag (Tweede Kerstdag)

Publieke omroep

Belle en Sebastiaan - NPO 3, 15.30 - 17.05 uur

In de bergen van de Alpen ontmoet de jonge Sebastiaan de hond Belle. De dorpelingen verdenken de hond er alleen van dat ze meerdere schapen heeft gedood, en gaan op jacht.

Michiel de Ruyter - NPO 1, 202.20 - 22.50 uur

In deze film uit 2015 speelt Frank Lammers de legendarische zeeman Michiel de Ruyter. Zijn successen maakten hem tot een van de machtigste zeevaarders uit de 17de eeuw. Ook Barry Atsma en Egbert-Jan Weeber spelen rollen.

Joris' kerstboom - NPO 2, 21.10 - 22.00 uur

Joris Linssen ondervraagt voorbijgangers onder de grote kerstboom in 's-Hertogenbosch. Mensen hangen een foto van een bijzonder persoon in de boom, die zij graag in het licht willen zetten.

Commerciële zenders

Christmas with Holly - NET 5, 12.05 - 13.50 uur

Wanneer Maggie naar een kleine stad is verhuisd opent ze een speelgoedwinkel. In de stad ontmoet ze Mark, van wie zijn grootste prioriteit zijn nichtje Holly is. Na het overlijden van de moeder van Holly heeft hij de voogdij over haar gekregen. Met: Eloise Mumford, Sean Faris en Lucy Gallina.

National Lampoon's Christmas Vacation - SBS 6, 17.25 - 19.30 uur

Een komediefilm uit 1989 over Clark Griswald, die met zijn familie een onbezorgde kerstvakantie wil beleven. Helaas lukt dit niet en is de zoektocht naar een speciale kerstboom al niet helemaal wat ze hadden gedacht.

Home Alone 2: Lost in New York - RTL 8, 20.30 - 23.00 uur

De familie McAllister gaat opnieuw op vakantie en deze keer naar Florida. Kevin komt per ongeluk op het vliegtuig naar New York terecht. Zijn familie is hem kwijt, maar Kevin heeft gelukkig de creditcard van zijn vader. Hij moet voorkomen dat de inbrekers uit de vorige delen een speelgoedwinkel beroven.

The Santa Clause 3: The Escape Clause - SBS 6, 20.30 - 22.15 uur

Het derde deel van de Santa Clause-reeks. Naast zijn gezin tevreden houden moet hij ook zijn belangrijke taak als kerstman vervullen. Ondertussen probeert Jack Frost Kerstmis over te nemen.

Toppers in Concert Christmas Party of the Year 2016 - SBS 6, 22.10 - 00.15 uur

De registratie van de speciale kerstconcerten van de Toppers in Ahoy Rotterdam.