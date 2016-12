Recensieoverzicht: 'La La Land wordt een onvervalste klassieker'

AD - 5 sterren

"Ook wie niet per se van filmmusicals houdt, zal zeker ingepakt worden door La La Land. De romantische ode aan de liefde van regisseur Damien Chazelle (die eerder furore maakte met de jazzhorrorfilm Whiplash) is afwijkend genoeg om vrijwel alle clichés uit het genre te vermijden. La La Land is een feest om naar te kijken. De dansnummers en de zang van twee op dit terrein niet ervaren acteurs werken aanstekelijk. Deze film wordt een onvervalste klassieker."

Volkskrant - 4 sterren

"Niet het meest originele beeld, wel ongelooflijk effectief: het is onmogelijk niet voor even te geloven in dat film- magische sprookje. Door de muzikale intermezzo's oogt en klinkt het genre kunstmatig, maar dat hoeft een realistische boodschap niet in de weg te staan. Een goede musical tilt je op en haalt je tijdelijk uit de echte wereld van onontkoombare treurnis en dagelijkse dompers. La La Land slaagt daar glorieus in."

NRC Next - 5 sterren

"Vlak voor het einde van het jaar krijgen we met La La Land nog een uitsmijter van jewelste, eentje die het hele filmjaar op z’n kop zet. Hoofdrolspelers Emma Stone (wannabe filmster Mia) en Ryan Gosling (jazzpianist Seb) kunnen helemaal niet zo goed zingen en dansen, en juist daarom maken ze van ons allemaal zangers en dansers. Want sommige dromen laten zich nou eenmaal het beste bezingen."

Trouw - 5 sterren

"Dit is Hollywood op z'n best: wervelend vermaak dat vrolijk verwijst naar zijn eigen rijke geschiedenis. Nostalgisch in de keuze voor choreografie en decors, die Los Angeles laten zien als één grote filmset. Eigengereid en modern in het avontuur dat de personages beleven, over het verstrijken van de seizoenen van een romantische verhouding."

Telegraaf - 5 sterren

"La La Land is een ouderwets Hollywood-feestje, dat met één voet stevig in het heden knipoogt naar het verleden van de grote filmmusicals uit de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. Met een beetje filmmagie die ook het onmogelijke mogelijk maakt, zingen en dansen zij zich in La La Land los van die alledaagse werkelijkheid. Op een schaamteloos romantische, licht weemoedige, maar vooral ook buitengewoon hartveroverende manier."