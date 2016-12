AVROTROS maakt nieuwe serie van boek De Stamhouder

Producent Column Film werkt aan het grote project in opdracht van de NPO en in samenwerking met AVROTROS, maakten zij woensdag bekend.

In De Stamhouder, dat inmiddels aan een twintigste druk toe is, beschrijft journalist Alexander Münninghoff zijn familiegeschiedenis in de twintigste eeuw. "Het boek gaat over een sluwe grootvader, die op spectaculaire wijze een van de rijkste mensen van Letland werd. Twee dagen voordat de oorlog uitbrak vluchtte hij met zijn Russische vrouw en vier kinderen naar Nederland", vat Münninghoff samen.

"Over een naïeve vader, die aan het Oostfront, in het uniform van de Waffen SS, uit idealisme tegen de Sovjets vocht en vervolgens in Nederland ten onder ging. En over een moeder, die na de scheiding naar Duitsland vluchtte en mijn moeder niet mocht zijn."

Acteurs zijn nog niet bekend. Het scenario is in handen van Rik D'hiet (Flikken, De Ridder). De hoofdregisseur is Tallulah H. Schwab, die eerder onder meer de boekverfilming Dorstvloer vol confetti maakte. De opnames vinden naar verwachting plaats in 2018.