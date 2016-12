Deze series kun je tijdens de kerstdagen streamen

Westworld - HBO

De sciencefictionserie Westworld draait om een cowboy-pretpark waar toeristen hun gang kunnen gaan met menselijke robots. Als een robot aan flarden wordt geschoten, krijgt hij in het steriele laboratorium onder het park een oplapbeurt, waarna hij opnieuw in het park wordt gezet om zijn verhaallijn uit te spelen. Anthony Hopkins speelt de man die de robots bouwde en de verhaallijnen in het park bedacht. Grote vraag is: wat wil hij met dit park. Gaat het verder dan amusement? En hoe menselijk kunnen en moeten de robots worden.

De Volkskrant: 4 sterren

NRC: 4 sterren

De Morgen: 5 sterren

The Young Pope - Videoland

Jude Law als jonge paus is volgens de Volkskrant het hoogtepunt van de carrière van de Britse acteur. De serie van de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino gaat over de fictieve paus Pius VIII, die conservatief en goedaardig lijkt, maar over lijken gaat. Hij groeide als weeskind op bij een non, gespeeld door Diane Keaton.

De Volkskrant: 4 sterren

The Guardian: 4 sterren

Fleabag - Amazon Prime

De Britse komedieserie is te zien via Amazon Prime, dat sinds kort ook in Nederland te krijgen is. Fleabag is de bijnaam van de hoofdpersoon gespeeld door Phoebe Waller-Bridge. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië krijgt de serie lovende kritieken. Volgens The Guardian is het een zwartgallige versie van de sitcom Miranda.

The Telegraph: 5 sterren

The Guardian - geeft geen sterren

Black Mirror - Netflix

Ook in het derde seizoen van de Britse serie Black Mirror is elke aflevering een op zichzelf staand verhaal in een ander genre. Het onderwerp raakt altijd een ethische kwestie van techniek. Zo draait een aflevering om het idee dat mensen sterren krijgen voor hun persoonlijkheid, zoals de chauffeurs bij taxidienst Uber. De eerste twee seizoenen werden door critici al goed ontvangen en de overstap naar Netflix heeft daar geen verandering in gebracht.

NRC: 5 sterren

The Telegraph: 3 sterren

De zaak Menten - NPO gemist

De driedelige serie De Zaak Menten van omroep Max draait om journalist Hans Knoop, die in de jaren zeventig het verleden van oorlogsmisdadiger Pieter Menten boven tafel probeerde te krijgen.

NRC: geeft geen sterren

De Volkskrant: geeft geen sterren

Centraal medisch centrum (CMC) - RTL XL

De hoofdrol in deze ziekenhuisserie is voor Ricky Koole als nieuwe directeur van het noodlijdende Centraal Medisch Centrum. Ook Lieke van Lexmond, Robert de Hoog en Victoria Koblenko hebben rollen in de serie.

AD: geen sterren

The Night Of - HBO

In de achtdelige misdaadserie The Night Of draait het om de vraag of student Naz een bijzonder knappe vrouw heeft vermoord of niet. Hij gaat na een avondje stappen met haar mee naar huis, maar de volgende ochtend wordt hij wakker naast haar dode lichaam. Hij kan zich niets herinneren.

NRC: 5 sterren

De volkskrant: geen sterren

The Blacklist - Videoland/Netflix

James Spader speelt de mysterieuze crimineel Raymond Reddington die zich vrijwillig overgeeft aan de FBI. Hij wil andere criminelen ontmaskeren in ruil voor immuniteit en de hulp van een specifieke agent: Elizabeth Keen (gespeeld door Megan Boone).

NRC: geen sterren

Transparent - Amazon Prime

De seniore Mort komt uit de kast als transgender. Een idee waar vooral haar kinderen en ex-vrouw aan moeten wennen. Ook zij hebben hun eigen problemen waar ze mee moeten leren leven.

De volkskrant: geen sterren

NRC: geen sterren

Stranger Things - Netflix

De sciencefictionserie Stranger Things is wellicht de meest besproken serie van Netflix dit jaar. De serie speelt zich af in de jaren tachtig en de makers hebben tal van verwijzingen naar filmhits uit die tijd erin verwerkt. Het gaat over drie vrienden die een mysterieus meisje op het spoor komen met een bovennatuurlijk gave en een groot geheim over waar ze vandaan komt.

Metro: geen sterren

De Volkskrant: geen sterren

NRC: vier sterren

A'dam E.V.A. - NPO Gemist

Na drie seizoenen is op 18 december de laatste aflevering van de televisieserie A'dam E.V.A. getoond. Alle seizoenen zijn terug te bekijken via NPO gemist. Ook het derde seizoen is door critici goed ontvangen. De serie draait om het stel Adam de Heer (Teun Luijkx) en Eva van Amstel (Eva van de Wijdeven) en de stad Amsterdam.

De Volkskrant: vier sterren

NRC: geen sterren

Nieuwe Buren - RTL XL

De spannende serie Nieuwe Buren is gebaseerd op het gelijknamige boek van Saskia Noort. De hoofdrollen zijn voor Katja Schuurman, Thijs Römer, Daan Schuurmans en Bracha van Doesburg. Het tweede seizoen is ook te zien bij Videoland. De serie draait om een stel dat gaat wonen in Almere en vervolgens een vriendschap sluiten met hun nieuwe buren.