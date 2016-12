Franse actrice Michele Morgan (96) overleden

"De mooiste ogen uit de filmwereld zijn sinds deze ochtend voorgoed gesloten", zei Morgans familie in een verklaring, aldus The Hollywood Reporter.

Morgan beleefde haar doorbraak met een rol in Heart of Paris uit 1937. Echt bekend werd ze na Port of Shadows, waarin ze een jaar later te zien was. "Je hebt prachtige ogen, wist je dat", zegt haar tegenspeler Jean Gabin in die film tegen haar. "Kus me", was het antwoord van Morgan. Als gevolg daarvan kwam ze bekend te staan als "de actrice met de mooiste ogen in de filmwereld".

Morgans bekendste film was The Fallen Idol, waarin ze de vriendin speelde van een butler wiens vrouw om het leven komt. De film werd genomineerd voor twee Oscars.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte de actrice van Frankrijk naar de Verenigde Staten, waar ze uiteindelijk in verschillende Hollywoodfilms zou spelen. Ook werd ze verschillende keren onderscheiden voor haar acteerprestaties; onder meer met een ster op de Hollywood Walk of Fame.