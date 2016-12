Disney verkoopt recordaantal bioscoopkaarten

In totaal werd een bedrag van omgerekend 6,7 miljard euro binnengehaald. Ook films als Finding Dory, Jungle Book en Zootopia leverden een bijdrage aan dit recordbedrag.

Vorig jaar behaalde filmproducent Universal Studios het record met 6,6 miljard euro aan verkochte kaarten. De films Jurassic World en Furious 7 waren destijds de kaskrakers.

Rogue One

The Walt Disney Company is de eerste filmproducent ooit die in een jaar het oude record weet te verbreken. Dit succes is onder andere te verklaren door de kaartverkoop van de Star Wars spin-off Roque One: A star Wars Story.

Alleen al in het premièreweekend werd wereldwijd voor 289 miljoen euro aan tickets verkocht.