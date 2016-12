Thijs Römer vindt dat acteurs in luxepositie zitten

"Je wordt eigenlijk behandeld als een mentaal wat minderbegaafd persoon die niks zelf kan. Wat in het geval van sommige acteurs ook absoluut waar is, hahaha!", aldus de acteur in gesprek met de VARAgids.

"Als je klaar bent, wordt de make-up van je gezicht gehaald en kan je weer door met je acteursleventje. Acteurs werken meestal ook maar drie, vier dagen in de week. Het is een halve baan. Een luxe, halve baan."

Als hoofdrolspeler, regisseur en producent van de serie Weemoedt ervoer Römer hoe ingewikkeld het is om alles te combineren. "Maar wat ik heel erg fijn vond, was dat ik de mensen mocht uitzoeken met wie we de serie gingen maken. Zowel vóór de camera als erachter. Was leuk om die puzzel te maken: die cameraman past goed bij die gaffer die het licht doet, en die past weer goed bij die geluidsman - zodoende het team samenstellen."

Römer wilde dat iedereen op zijn set het maximale uit zijn of haar talent kon halen. "In mijn beleving komen daar de mooiste dingen uit voort. En het is aan mij om daarvoor de kaders te creëren. Dat merk ik ook in de appgroep van Weemoedt, dat iedereen zich daar heel content over voelt."