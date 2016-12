George Clooney maakt film over vrijwilligersorganisatie in Syrië

De film wordt gebaseerd op documentaire The White Helmets, die dit jaar op de shortlist staat voor een Oscar, meldt Variety. De docu genereerde veel aandacht voor de hulporganisatie, die wordt gefinancierd door onder meer het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Witte Helmen, officieel het Syrian Civil Defense, bestaat uit vrijwilligers die zonder politieke voorkeur te werk gaan. Van de drieduizend leden zijn er sinds de oprichting in 2013 volgens berichten 130 omgekomen.

De organisatie, die dit jaar in de running was voor de Nobelprijs voor de Vrede, zou al ruim 70.000 mensen hebben gered.

Clooney is vooralsnog alleen als producent aan het project verbonden. Zijn bedrijf Smokehouse Pictures produceerde eerder films als Argo en The Ides of March en zit ook achter de komende film in de Ocean's reeks, Ocean's Eight.