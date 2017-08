Frontman Nothing But Thieves raakt gewond vlak voor Sziget-optreden

Vlak voor de show raakte frontman Conor Mason backstage gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht, zo laat de band via Twitter weten.

"Het gaat goed met hem, maar dit betekent dat we niet kunnen spelen", aldus Nothing But Thieves. De band belooft het later goed te maken.

Nothing But Thieves staat komende vrijdag op het programma van Lowlands in Biddinghuizen. Het is niet bekend of die show wel door kan gaan.