Recensieoverzicht: 'Appelsap werd uiteindelijk een feestelijke editie'

Het evenement trok dit jaar 14.000 bezoekers en programmeerde op vier verschillende podia in het Amsterdamse Flevopark zowel buitenlandse als ook Nederlandse artiesten.

Het Parool

"Lil Wayne is de grote headliner, maar wanneer hij na twee nummers al zijn teksten niet afmaakt en de dj steeds moet ingrijpen lopen er redelijk wat mensen weg. Logisch ook, want op de kleinere Noisey stage staat een goed alternatief: de Britse rapper Dave. (...) Toch is het hoogtepunt er één van eigen bodem. Fresku heeft rappers als Mocromaniac, Braz, Pietju Bell, Woenzelaar en Killer Kamal naar Amsterdam meegenomen. Wanneer Fresku's middags de mainstage opkomt, pakken de wolken zich samen en barst het los."

Lees de volledige recensie

3voor12

"Wellicht ligt het aan dat vervelende regenbuitje midden op de dag, het toch wat tegenvallende programma of de alsmaar groeiende concurrentie van andere Nederlandse festivals die grote internationale hiphop-acts boeken, maar het Amsterdamse festival gaat een tikkeltje minder aan dan anders. (...) Hoe excentriek je ook bent, het is oké, wil hij maar zeggen. Een boodschap die op Appelsap harder weerklinkt dan ooit, van Bokoesam tot Yung Nnelg, van Young M.A. tot 070 Shake. En dan eindigt Wayne ook nog ’ns met ‘I Will Always Love You’ van Whitney Houston."

Lees de volledige recensie



NRC

"Het begon nat, maar hiphopfestival Appelsap werd dit jaar uiteindelijk toch een feestelijke editie. (...) De Nederlandse raprevue op het hoofdpodium liep gesmeerd. Artiesten volgden elkaar snel op, de nummers waren kort. ‘Liefdesrapper' Bokoesam (foto), uit Amsterdam-Oost, had in bijna elk nummer een andere handlanger, zoals Idle en de altijd opruiende Ray Fuego, die het podium verliet middels een duik in het publiek."

Lees de volledige recensie

Trouw

"Zo'n hiphopfeestje als dit is trouwens anders dan veel andere muziekfestivals. Hier geen mensenstromen die tussen concerten van podium naar podium schuifelen, onderwijl het blokkenschema bestuderend. Hier gaat elk feest continu door. (...) Hoewel een paar extra grote namen niet hadden misstaan, had het z’n voordelen. Er was zo de tijd om op verrassingen te stuiten, vooral bij de kleinere podia verzorgd door internetradiostations Red Light Radio en Boiler Room, de plek voor kruisbestuivingen en doorgetrokken lijnen vanuit de hiphop."

Lees de volledige recensie