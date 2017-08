Riddersculptuur Tom Claassen op Lowlands

Het beeld is opgebouwd uit een stapel onderdelen die doen denken aan kiezels of stenen. Na het festival komt de creatie van Claassens in de beeldentuin van Kasteel het Nijenhuis tussen Heino en Wijhe te staan.

Wie op Lowlands is geweest en het beeld nog eens wil zien, mag daar tot en met 31 oktober gratis naar binnen op vertoon van het polsbandje van het festival.

Het is niet de eerste keer dat Museum de Fundatie en Lowlands gezamenlijke kunstaankopen doen. Op het festivalterrein waren al drie keer eerder kunstwerken te zien die later een plek kregen in de beeldentuin.