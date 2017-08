'Festival Valtifest maakt doorstart bij Vault Events'

Dat schrijft Het Parool. Volgens de krant kan het festival dit jaar doorgaan, zij het op een andere locatie dan de NDSM-werf en met een kleinere opzet. Er zijn ongeveer drieduizend kaarten verkocht, deze blijven geldig.

Waar Valtifest dit jaar plaatsvindt is nog niet bekend gemaakt. Ook is het onbekend of de line-up zoals deze tot nu toe bekend was hetzelfde blijft.

Er zouden meerdere partijen geïnteresseerd zijn geweest in Valtifest. "We hebben toch voor Vault Events gekozen omdat het een bekende naam is in de evenementenwereld. We achten de kans daardoor groot dat ze in staat zijn op zo'n korte termijn een festival op poten te kunnen zetten", aldus curator Luc Rijzewijk in Het Parool.

Vorige week werd Valtifest door de rechter failliet verklaard. Rijzewijk gaf toen al aan dat er werd gekeken of een doorstart mogelijk was. Valtifest 2017 - Artifarti staat gepland voor 9 september. Het festival viert dit jaar zijn tiende verjaardag.