'Grootste technofestival van Europa' vindt geen doorgang in Breda

Dat bevestigt organisator Mohamed Medhat Abdelaziz aan Noisey. Door de negatieve publiciteit zou het festival een hoop investeerders en sponsoren hebben verloren, aldus Abdelaziz.

Het evenement zou van 22 tot en met 24 september plaatsvinden. Mensen die al een toeganskaart hebben aangeschaft, krijgen hun geld terug.

"We hebben nieuwe investeerders benaderd en geprobeerd het te laten werken, maar de datum is te dichtbij. Nu hebben we een heel jaar om aan het festival te werken", zegt de organisator in gesprek met Noisey.

Vraagtekens

Muziekplatform 3voor12 zette in mei van dit jaar al vraagtekens bij de haalbaarheid van sub:Merged. Volgens 3voor12 was het onrealistisch dat er grote namen in de techno scene zouden optreden op het nog nieuwe festival, terwijl gevestigde festivals als Awakenings en Loveland rond dezelfde periode in ons land plaatsvinden - die bovendien vaak exclusiviteitsafspraken met hun artiesten maken.

Vergunningen

Naast de teruggelopen inkomsten, blijkt uit berichtgeving van BN DeStem dat ook nog niet alle vergunningen rond waren.

Medhat Abdelaziz hoopt voor de volgende editie de line-up en vergunningen al in december rond te hebben. Hij zegt geleerd te hebben van deze ervaring.