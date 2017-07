Hiphopfestival Appelsap wil uitgroeien tot meerdaags evenement

Dat zeggen Wiecher Troost, Rogier Smalhout en Koos Groenendijk in gesprek met Het Parool.

De drie ondernemers zijn met hun festival genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2017. Het evenement, dat in 2000 voor het eerst in het Oosterpark in Amsterdam werd georganiseerd, is met 15.000 bezoekers inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig festival.

"We zijn heel natuurlijk meegegroeid met de groeiende hiphopcultuur in Nederland," zegt Troost daarover tegen Het Parool.

"Nu zie je dat ook de gewone popfestivals steeds meer hiphop programmeren. Mojo heeft met Woo hah! in korte tijd iets groots uit de grond gestampt; iedere populaire rapper staat er. Zulke stappen kunnen wij als kleine organisatie met een beperkt budget niet maken. Het is ook niet onze ambitie een festival met alleen grote namen te organiseren. We willen een springplank voor nieuw talent zijn."

Appelsap begon als gratis evenement maar inmiddels moet er voor tickets worden betaald. Het evenement vindt sinds enkele jaren plaats in het Flevopark in Amsterdam.