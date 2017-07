'Lowlandsbezoekers kunnen typen door gedachten'

De techniek waarmee met de hersenactiviteit een computer, tablet of robot wordt aangestuurd, heet een brein-computer-interface (BCI). Deelnemers krijgen een speciale muts op die de hersenactiviteit meet. Vervolgens wordt vastgesteld hoe het brein reageert op letters die over en computerscherm flitsen."Zo kun je met onze techniek woorden, maar ook hele verhalen typen'', vertelt een van de Radboudwetenschappers uit Nijmegen.

Het is de bedoeling dat de festivalbezoekers samen een verhaal gaan schrijven. "Maar het kan net zo goed een gedicht, of juist complete wartaal worden; dat ligt helemaal aan de Lowlands-bezoekers.'' De teksten zijn straks terug te lezen via een Twitterfeed, de festivalkrant en op de stickers die de deelnemers krijgen na het experiment.

Volgens de onderzoekers kan de techniek in de toekomst voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. Zo moet het mogelijk worden om het licht aan en uit te doen door alleen te kijken naar de lichtknop. "Of je kan in het ziekenhuis op een alarmknop drukken vanuit je bed, zonder te hoeven bewegen.''

De 25e editie van Lowlands is van 18 tot en met 20 augustus op het evenemententerrein Walibi in Biddinghuizen.