Minstens 38 mensen mogen niet naar Tomorrowland om 'veiligheidsredenen'

Alle festivalgangers moeten een ticket op naam kopen en worden vooraf gescreend door de federale politie, schrijft Het Nieuwsblad.

Personen die geregistreerd zijn in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie en een negatief advies ontvangen, zijn niet welkom op Tomorrowland. Deze mensen krijgen hun geld terug.

De screening is mogelijk dankzij een beslissing van de gemeenteraden van Boom en Rumst, waar het festival plaatsvindt.

Volgens Peter De Waele van de federale politie worden de veiligheidsmaatregelen genomen omdat in België veiligheidsniveau drie momenteel nog van kracht is. "Er worden al langer fysieke betonblokken geplaatst aan grote evenementen en in dit geval hebben we bekeken of we ook een soort van digitale betonblokken konden creëren."

De Belgische Privacycommissie zegt niet betrokken te zijn bij de screening en is er ook niet blij mee. "Momenteel betwijfelen we of er een wettelijke basis is voor een algemene preventieve screening van alle ticketeigenaars, ook van zij die nog nooit iets mispeuterd hebben", zegt woordvoerster Sarah Boulerhcha.

Negatief advies

"Bovendien is het ons niet duidelijk op basis van welke feiten in de historiek van de ticketeigenaars een negatief advies van de politie en vervolgens een toegangsweigering volgt."

De commissie, de federale politie en de organisatie van Tomorrowland komen woensdag bij elkaar. Het festival vindt plaats van 21 tot 23 juli en 28 tot 30 juli.