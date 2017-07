Recensieoverzicht: ode aan Prince op dag drie van North Sea Jazz

Van Morrison

Telegraaf- geeft geen sterren

"Van Morrison (71) weet evenmin van ophouden. Waarom zou hij ook? De Noord-Ier zingt en speelt nog altijd menig talent er moeiteloos uit. Fantastisch dat al die oudjes het zo goed blijven doen op North Sea."

NPO Radio2 - geeft geen sterren

"Wanneer Van Morrison zijn concert op North Sea Jazz begint met vaste opener Too Late, lijkt het een reguliere show van de Noord-Ierse zanger te worden. Niets is minder waar, want een paar nummers later vergezelt Candy Dulfer hem op Moon Dance en daarna komt ook collega saxofonist Maceo Parker, bekend uit de band van Prince, het podium op. De twee gastmuzikanten blijven de rest van het optreden mee toeteren met Van The Man, die meer dan ooit in zijn nopjes lijkt. En dat zegt wat."

The New Power Generation

NRC - geeft geen sterren

"Feestelijk was de ode aan Prince door diens begeleidingsband The New Power Generation. Maar de stuurloze hitsrevue maakte ook het gemis van wijlen de strakke charismatische muzikale leider extra voelbaar."

OOR - geeft geen sterren

"Zijn hits klinken door de p.a. tussen de shows, zijn shirts zie je alom en zijn songs worden het meeste gecovered op dit festival: het gemis van Prince bereikt op North Sea Jazz jaarlijks z'n hoogtepunt. Godzijdank is de New Power Generation (20.30, Maas) er om een ode te brengen aan dé held van menig NSJ-artiest en -bezoeker. (...) " Maar er is ook genoeg op aan te merken." (...) "Veel NPG-leden blijken zonder de aanwezigheid van Prince opeens sessiemuzikanten zonder sturing te zijn, onnodige slordigheidsfouten dientengevolge."

Jamiroquai

NRC - geeft geen sterren

"In de Nile-zaal was zanger Jay Kay van Jamiroquai met zijn futuristische hoofddeksel het middelpunt van een vaak soepel groovend funkfestijn. Ongecompliceerd, muzikaal strak en heerlijk zonnig; een mooi afsluitend dansfeest voor North Sea Jazz 2017."

OOR - geeft geen sterren

"Jamiroquai is natuurlijk de ideale afsluiter van een festival als North Sea Jazz. Net als Earth Wind & Fire is het een geslepen, nostalgische hitmachine. Little L, Space Cowboy, Cosmic Girl. Geen mens in Ahoy die er niet of wiens ouders er niet mee opgroeiden. Lekker luchtig, lekker dansbaar, niet te moeilijk, goed gespeeld dus goed uitpakkend. Anders dan Earth Wind & Fire heeft Jamiroquai overigens ook nieuwe muziek die de moeite waard is."

