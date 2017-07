Festival Roffa Mon Amour breidt verder uit

Het evenement vindt plaats op de bijzondere historische locatie Station Hofplein in de Maasstad, zo maakte de organisatie zaterdag bekend.

Het festival wordt gehouden op het dak van het oude station, met uitzicht over de skyline van Rotterdam. Roffa Mon Amour biedt per avond plaats aan vierhonderd bezoekers en vertoont gedurende twaalf dagen twaalf films. Het programma bestaat uit zeer diverse speelfilms over belangrijke hedendaagse thema’s, afkomstig uit alle werelddelen.

Naast werk van opkomende regisseurs programmeert het festival twee filmclassics onder de noemer Throwback Thursday, een nieuw programmaonderdeel waarbij vroeg werk van inmiddels gerenommeerde makers wordt vertoond. Ook nieuw is het kinderprogramma in samenwerking met het Amsterdamse festival Cinekid.

RMA opent het festival op woensdag 19 juli met de Nederlandse première van Dayveon, de eerste lange speelfilm van de getalenteerde regisseur en componist Amman Abbasi. De intrigerende film laat zien hoe het is om op te groeien in een bende en te (over)leven in de vergeten Amerikaanse stad Wrightsville.